எல்லாமே பிசினஸுக்காகவாமே கோப்பால்... 7 முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு மட்டும் டிரம்ப் தடை விதித்த ரகசியம்!

தனது குடும்பத்தினரின் பிசினஸ் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பல முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு தடை விதிக்கவில்லை டிரம்ப் என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

English summary

US president Donald Trump excluded many Muslim countries from Immigradion ban, keeping mind his businesses, say US watchdogs.