ஆசிய அளவிலான யோகா போட்டி... இரு தங்கம் வென்ற கோவை வைஷ்ணவி!

தாய்லாந்து நாட்டில் நடைபெற்ற ஆசிய அளவிலான யோகா போட்டியில் கோவையைச் சேர்ந்த மாணவி வைஷ்ணவி இரு தங்கப்பதக்கங்களை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

English summary

Coimbatore girl Vaishnavi shone in the first Asia level yoga competition in Thailand recently by winning two gold medals in the junior category (13 to 15 years) and the overall championship.