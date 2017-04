ஆயிரத்தில் ஒருவனாக மாறி சாதனை படைத்த மேக்ஸ்வெல்

ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் 1000 ரன்களை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார் மேக்ஸ்வெல்.

English summary

Glenn Maxwell has played 45 matches and now has 1005 runs at a strike rate of 164.75.