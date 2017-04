10வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: முதல் சிக்ஸ், முதல் விக்கெட் என்ற பெருமையை பெற்றார் டேவிட் வார்னர்!

பத்தாவது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் விக்கெட் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் டேவிட் வார்னர் பெற்றுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 20:46 [IST]

English summary

10th IPL: Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore at Hyderabad. In this match Hydrabad is batting. In this series first wicket is David warner.