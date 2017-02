ஆஸி.க்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்.. 333 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியடைந்தது இந்தியா

புனேயில் நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 333 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றது.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 13:03 [IST]

Captain Steve Smith hit a superb century as Australia set a world record 441-run target for India to win the 1st Test here today (February 25).