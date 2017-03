4வது டெஸ்ட்: விலகினார் விராட் கோஹ்லி.. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சேர்ப்பு !

இந்திய டெஸ்ட் அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Skipper Virat Kohli's participation in the fourth and deciding Test match against Australia here hangs in balance even as young Mumbai batsman Shreyas Iyer has been called as cover.