சச்சின்ன்ன் சச்சின்.. மைதானங்களில் எதிரொலித்த மந்திரத்தின் காரணம் தாய்.. டெண்டுல்கர் நெகிழ்ச்சி

உலகம் முழுவதும் ஒலிக்கும் 'சச்சின் சச்சின்' மந்திரத்திற்கு சொந்தக்காரர் யார் என்று இந்திய கிரிக்கெட் கடவுள் சச்சின் டெண்டுல்கர் மனம் திறந்து தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian ace cricketer Sachin Tendulkar told that the reason behind the mantra of 'Sachin Sachin' is because of his mom.