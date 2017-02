ஐபிஎல் ஏலம்... ஏஞ்செலோ மேத்யூஸ், ஆண்டர்சனை கைப்பற்றியது டெல்லி டேர் டெவில்ஸ்

ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான ஏலத்தில் ஏஞ்செலோ மேத்யூஸை டெல்லி டேர் டெவில்ஸ் 2 கோடி ரூபாய் ஏலம் எடுத்தது.

English summary

Angelo Mathews and Anderson are going to enter in the Delhi team for IPL cricket. delhi team hold Mathews for Rs. 2 crore, and Anderson for Rs.2 crore.