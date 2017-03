பவுலர்கள் போராட்டம் வீண்.. டிராவில் முடிந்தது இந்தியா-ஆஸி. 3வது டெஸ்ட்

இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இந்திய பவுலர்கள் 100 ஓவர்கள் வீசிய நிலையில், 204 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை ஆஸ்திரேலியா இழந்த நிலையில் போட்டி டிராவானது.

English summary

Handscomb & Marsh spent more than 200 minutes in the middle to wring out a draw in Ranchi.