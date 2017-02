ஐபிஎல் ஏலம்: புதிய சாதனை படைத்த பென் ஸ்டோக்ஸ்.. இருந்தாலும் யுவராஜை முந்த முடியவில்லை

பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரு சாதனை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட முதலாவது வெளிநாட்டு வீரர் இவர்தான் என்பதே அந்த சாதனை.

English summary

Ben Stokes becomes the most expensive overseas buy in IPL history. Yuvi sold for 16 crores to DD on 2015 Auction.