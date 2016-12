இந்த ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர், டெஸ்ட் வீரர் அஸ்வின்.. அறிவித்தது ஐசிசி!

2016 ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சிறந்த டெஸ்ட் வீரர் விருதையும் அஸ்வின் பெறுகிறார்.

English summary

India's off spinner Ravichandran Ashwin has selected as a best cricketer and best test cricketer in the year of 2016 by ICC. He is the third cricketer in India Who is getting this award.