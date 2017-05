அர்ஜூனா விருதுக்கு புஜாரா பெயரை பரிந்துரை செய்தது பி.சி.சி.ஐ.

அர்ஜுனா விருதுக்கு கிரிக்கெட் வீரர் புஜாரா, ஹாக்கி வீரர்கள் எஸ்.வி. சுனில், தரம்வீர் சிங், தீபிகா ஆகியோரது பெயர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

BCCI recommend Cheteshwar Pujara and Harmanpreet Kaur for Arjuna award

Other articles published on May 2, 2017