ஐபிஎல்.. சொதப்பிய பெங்களூர்.. அசால்டாக 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது கிங்ஸ் லெவன்

ஐ.பி.எல் போட்டியின் 43-வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு அணியை 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி பெற்றது.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 23:59 [IST]

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) crushed Royal Challengers Bangalore (RCB) by 19 runs as RCB faltered once again in the run chase in the league match of Indian Premier League (IPL) 2017 here on Friday