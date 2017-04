முதல் ஆட்டத்தில் வெளுத்தது போன்று வெளுப்பாரா யுவி? பெத்த எதிர்ப்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்!

பத்தாவது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் சன் ரைசர்ஸ் அணியின் யுவராஜ் சிங் இந்தப் போட்டியிலும் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்துவாரா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

10th IPL: In the last match Yuvaraj singh was playing for Sun risers Hydrabad with a full energy. He scored 62 runs in 27 balls. cricket fans expecting the same energy from yuvi.