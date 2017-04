சோனமுத்தா போச்சா..? ஐபிஎல் தொடரில் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடும் டோணி.. ஃபேர்வெல் கொடுக்க ரெடியாகிறது புனே

களத்தில் நிற்க வாய்ப்பு கிடைத்தும்கூட, எந்த ஒரு போட்டியிலும் 15 ரன்களை கூட எட்ட முடியாமல் திணறுகிறார் டோணி. நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் டோணியின் ஸ்டிரைக் ரேட் 65.12 மட்டுமே.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dhoni scored 11 from 14 balls against Delhi. He now has a strike-rate of 100 or less in 4 of his last 5 IPL innings. His strike rate in IPL 2017 is 65.12