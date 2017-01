கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களைப் புன்னகைக்க வைத்த மன்னன் நீ.. டோணிக்கு "டோணி" புகழாரம் #dhoni

சென்னை: கூப் கேப்டன் டோணி கேப்டன் பதவியிலிருந்து விடை பெற்று விட்டார். வீரராக அவர் ஒரு நாள் மற்றும் டுவென்டி 20 போட்டிகளில் தொடருவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் டோணியின் மாஜிக் கேப்டன்சியை ரசிக்க முடியாது என்ற சோகத்தில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

டோணிக்கு கிரிக்கெட் உலகிலிருந்தும், திரையுலகிலிருந்தும், அரசியல் தலைவர்களிடமிருந்தும், ரசிகர்களிடமிருந்தும் புகழாரங்கள் குவிந்து கொண்டுள்ளன.

இந்த நிலையில் டோணி குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் சிலாகித்துள்ளார் டோணியின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் டோணி வேடத்தில் நடித்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்.

There is no one like you.

You're the reason for millions of smiles.

Take a bow my Captain.🙏@msdhoni #dhoni pic.twitter.com/NLRtTlcPhq