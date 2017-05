சாம்பியன்ஸ் டிராபி.. இந்திய அணியில் தமிழக வீரர் தினேஷ் கார்த்திக்

சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கான இந்திய அணியில் தமிழக வீரர் தினேஷ் கார்த்திக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Senior wicketkeeper-batsman Dinesh Karthik has replaced middle-order batsman Manish Pandey in Indian squad for the upcoming Champions Trophy 2017.