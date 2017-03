தினேஷ் கார்த்திக் அபார சதம்: விஜய் ஹசாரே டிராபியை வென்று தமிழக அணி சாம்பியன்

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் தமிழக அணி ஐந்தாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 3:49 [IST]

Inspired by a belligerent century from seasoned keeper-batsman Dinesh Karthik, Tamil Nadu outshone Bengal by 37 runs to clinch the domestic 50-over competition, the 2016-17 Vijay Hazare Trophy for the third time at the Feroz Shah Kotla here on Monday.