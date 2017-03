ஐசிசி விதிகளை அப்பட்டமாக மீறிய ஏமாற்றுக்கார ஸ்மித்.. தெரியாமல் செய்துவிட்டதாக இப்போது புலம்பல்

ஸ்மித் அளித்த பேட்டியில், ஏதோ நினைவுதடுமாறி பெவிலியன் பக்கம் பார்த்துவிட்டதாகவும், அது தவறுதான் என்றும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Australian captain Steve Smith today (March 7) said he had a "brain fade" in trying to seek help from the dressing room to use the Decision Review System (DRS) during the 2nd Test against India.