ஐபிஎல்.. ரூ.73 கோடி மோசடி புகாரில் நடிகர் ஷாரூக் கான், ஜூகி சாவ்லாவுக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ்

ஐபிஎல் போட்டியில் வெளிநாட்டு நிறுவனத்துக்கு குறைந்த விலைக்கு பங்குகளை விற்று ரூ.73 கோடி அன்னிய செலாவணி இழப்பு செய்ததாக நடிகர் ஷாரூக் கான், ஜூகி சாவ்லா ஆகியோருக்கு அமலாக்கப் பிரிவு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்

English summary

Kolkata Knight Riders owners Shah Rukh Khan, Gauri Khan and Juhu Chawla have been sent a notice by the Enforcement Directorate for violating FEMA guidelines.