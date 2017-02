இஎஸ்பிஎன் கிரிக் இன்ஃபோ விருது: சிறந்த கேப்டன் விராத் கோஹ்லி!

இந்திய கேப்டன் விராத் கோஹ்லிக்கு இஎஸ்பிஎன் கிரிக் இன்ஃபோ நிறுவனத்தின் சிறந்த கேப்டனுக்கான விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Indian Captain Virat Kohli has been given ESPN Cric Info awards in which India has won 9 test matches out of 12.