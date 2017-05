பெரிய திறமைசாலிகள் இல்லாமலேயே கலக்கிட்டோம்ல.. புகழும் புனே பயிற்சியாளர் பிளமிங்

இது ஒரு சிறந்த பைனலாக அமைந்தது. பெரிய திறமையாளர்களை அதிகம் கொண்டிராத அணி புனே. அப்படியிருந்தும் பைனல் வரை நாங்கள் வந்திருந்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்கிறார் ஸ்டீபன் பிளமிங்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 5:20 [IST]

Rising Pune Supergiant chief coach Stephen Fleming has described their outing in IPL 10 as a grand finish to a good competition. Chasing 130, Pune fell short by one run, courtesy some brilliant death bowling by Mumbai Indians' -- Jasprit Bumrah (2/26), Mitchell Johnson (3/26) and Lasith Malinga (0/21).