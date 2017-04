ஐபிஎல் வர்ணனையாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு... பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு இடமில்லை!

ஐபிஎல் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வர்ணனையாளர்களின் பட்டியல் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை.

English summary

The Board of Control for Cricket in India released the list of commentators for the Indian Premier League 2017. There is none from Pakistan.