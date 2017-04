சுழன்றடித்த சன்ரைசர்ஸ்... விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியாமல் தவித்த குஜராத் லயன்ஸ்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் ரன் குவிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் குஜராத் லயன்ஸ் அணி தவிப்புக்கு ஆளானது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Gujarat lions tried to get sunrisers Hyderabad. suriesers lost only one wicket in this match.