விஸ்வரூபம் எடுத்த ஆம்லா.. ஐபிஎல்லில் முதல் சதத்தை விளாசினார்!

மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் பஞ்சாப் வீரர் ஆம்லா 60 பந்துகளில் 6 சிக்சர், 8 பவுண்டரிகளுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 104 ரன்கள் குவித்தார்.

English summary

Amla remained unbeaten at 104 off 60 balls against Mumbai.