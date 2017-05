ரோகித் சர்மா அரை சதம் வீண்.. ஹைதராபாத்திடம் வீழ்ந்தது மும்பை இந்தியன்ஸ்

ஐ.பி.எல் லீக் போட்டியில், மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 0:05 [IST]

Defending champions Sunrisers Hyderabad registered a comprehensive 7-wicket win against Mumbai Indians in the Indian Premier League (IPL) clash.