மனன் வோரா அதிரடி வீண்.. ஹைதராபாத்திடம் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது பஞ்சாப்

10வது ஐபிஎல் சீசனின் 19 லீக் ஆட்டத்தில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியை 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி வென்றது..

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) defeated King XI Punjab (KXIP) by 5 runs in a nail-biting encounter in the match 19 of IPL 2017.