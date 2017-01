டோணியை மதிக்கிறேன்... விராட் கோஹ்லியும் சளைத்தவர் அல்ல.. அஸ்வின் !

கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து டோணி விலகியது அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் என அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

I respect to Dhoni's decision, said Indian ace-spinner was Ravichandran Ashwin