கோஹ்லியை ஸ்டம்பை பிடுங்கி குத்த நினைத்தேன்.. ஆஸி. கிரிக்கெட் பிரபலம் பரபரப்பு பேச்சு

இந்திய வீரர் விராட் கோஹ்லியை ஸ்டம்பை பிடுங்கி குத்த நினைத்தேன் என ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் எட் கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I Wanted To Stab Virat Kohli With A Stump, Says Former Australian Cricketer Ed Cowan.