மினி உலக கோப்பை: இந்திய அணி வீரர்கள் அறிவிப்பு! களத்துக்கு வரும் யுவி, மனிஷ், ரோஹித் சர்மா!

மினி உலக கோப்பைக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். யுவராஜ்சிங், மனிஷ் பாண்டே உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

ICC Champions Trophy 2017: Indian team squad announced. Rohit Sharma, Manish Pandey and Yuvraj Singh makes come back.

Other articles published on May 8, 2017