ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை.. மீண்டும் முதலிடம் பிடித்தார் அஸ்வின்

ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை ஆல்ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் 434 புள்ளிகளுடன் அஸ்வின் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.

English summary

India's star offspinner Ravichandran Ashwin has reclaimed the top position in the ICC Test All-rounders' Rankings released today