ஐசிசி டி20 தரவரிசை: கோஹ்லிக்கு தொடர்ந்து முதலிடம்.. சாஹல் முன்னேற்றம்

ஐசிசி டி20 கிரிக்கெட் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோஹ்லி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுவேந்திர சாஹல், 92 இடங்கள் முன்னேறி 86வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

English summary

Virat Kohli maintained his top spot in the latest ICC rankings of T20 batsmen while India have gained a spot by virtue of their series win against England to climb to the second spot in the team rankings.