ஆஸி-க்கு எதிரான 4-வது டெஸ்ட்: 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் இந்தியா 248/6

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் இந்தியா 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 248 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian batsmen frittered away the initial advantage before reaching 248/6 against a disciplined Australia to leave the 4th and final Test evenly poised, here today (March 26).