13 வருஷமா இந்தியாவில் கோலம் போடும் ஆஸ்திரேலியா.. டெஸ்ட் தொடரை வெல்ல முடியவில்லை

இந்தியா தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடிய கடைசி 20 டெஸ்ட் போட்டித் தொடரில் எதையுமே இழக்கவில்லை. டிரா அல்லது வெற்றியே பெற்றுள்ளது.

English summary

India are undefeated in their previous 20 home Tests matches, equalling the existing record at home.