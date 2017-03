3-வது டெஸ்ட்: இந்திய அணி 603/9க்கு டிக்ளேர்- ஆஸி.யை விட 152 ரன்கள் முன்னிலை!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 603 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.

English summary

India declared first innings at 603 for 9 taking a lead of 152 runs against Australia in 3rd cricket Test in Ranchi.