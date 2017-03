ஆசை காட்டி ஏமாற்றிய புஜாரா-ரஹானே.. கடைசி கட்டத்தில் மானம்காத்த சாஹா.. ஆஸி. வெற்றிக்கு 188 ரன் இலக்கு

பெங்களூர் டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியாவின் வெற்றிக்கு 188 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது இந்தியா. கடைசி கட்டத்தில் விக்கெட் கீப்பர் சாஹா நடத்திய போராட்டத்தால் இந்தியா கவுரமான ஸ்கோரை எட்டியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 10:17 [IST]

English summary

India getting good partnership against Australia and need to be careful here. Still think 300 will be needed. And time not a factor.