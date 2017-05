மகளிர் கிரிக்கெட்: அயர்லாந்தை பொளந்து கட்டிய இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தல் உலக சாதனை

மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் விக்கெட்டுக்கு 320 ரன்கள் குவித்து இந்திய வீராங்கனைகள் உலக சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.

English summary

Indian woman opener Deepti Sharma stormed herself into record books after slamming 188 against Ireland in an ODI match against Ireland on Monday (May 15).