இந்தியா-ஆஸி. டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறும் புனே மைதானத்தில் தீ விபத்து.. ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு

புனே: இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகள் நடுவேயான டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறும் புனே மைதானத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தால் ஆட்டம் தடைபட்டு பரபரப்பு நிலவியது.

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகள் நடுவேயான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி புனே நகரிலுள்ள மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி இதுதான்.

Minor fire caused a flutter at the MCA cricket stadium. Play stopped for a couple of minutes but it was doused soon pic.twitter.com/rmHFYLYv9O