இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: 2வது நாள் முடிவில் ஆஸி 237/6; 48 ரன்கள் முன்னிலை!

இந்திய அணிக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் 2வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலியா அணி 6 விக்கெட்டுக்கு 237 ரன்கள் எடுத்து 48 ரன்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

English summary

India Vs Australia 2017, 2nd Test Day 2 , Australia lead by 48 runs. That is stumps on day two. Australia end with 237/6 on board and lead by 48 runs. A hard fought day for them but they are in comfortable position. Mathew Wade and Mitchell Starc are the two unbeaten batsmen.