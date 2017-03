இந்திய வீரர்களை சிறப்பாக ஆடவிடாமல் கெடுப்பதே கோஹ்லிதான்.. மார்க் வாக் சொல்லும் காரணம் இதுதான்

கோஹ்லியின் இயல்புக்கு மாறாக அவரது ஆட்டம் உள்ளது. ஒரு சிறந்த பேட்ஸ்மேன் இப்படி நெகட்டிவாக யோசிக்க கூடாது என்கிறார் ஆஸி. முன்னாள் வீரர் மார்க் வாக்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Australian batsman and current national selector Mark Waugh feels India skipper Virat Kohli is suffering from a "brain fade" and said his "thinking negatively" is rubbing off to his teammates.