ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கனவு அணி.. இந்திய அணியிலிருந்து தேர்வான ஒரே வீரர் யார் தெரியுமா?

ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கனவு அணி வீரர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் இந்திய அணியில் இருந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மட்டும் இடம் பெற்றுள்ளார்.

English summary

ICC announced the team of test and one day. Alastair cook is the captain of ICC test team. In this Team India's Ravichandran Ashwin also placed. In one day Team India's Virat Kohli is the captain. And Rohit Sharma and Ravinthira jadeja also has placed in this team.