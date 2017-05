4 நாடுகள் பங்கேற்ற கிரிக்கெட் போட்டி: கோப்பையை வென்று சாம்பியனானது இந்திய மகளிர் அணி!

தென்ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற 4 நாடுகள் பங்கேற்ற ஒரு நாள் போட்டித் தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 22, 2017, 14:58 [IST]

English summary

Indian women's cricket team took trophy in a one-day tournament in 4 nations held in South AfricaIndian women's team took trophy in a one-day tournament in 4 nations held in South Africa. Indian women's champion was beaten by South Africa in 8 wickets.