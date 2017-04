ஐபிஎல் தொடரில் சாதித்த 10 பெஸ்ட் கேப்டன்கள் இவர்கள்தான்.. டோணிக்கு எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா?

இந்திய அணியின் பெஸ்ட் கேப்டன் என வர்ணிக்கப்படும் மகேந்திர சிங் டோணிதான், ஐபிஎல் தொடரிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.

English summary

In the last 9 years, we have witnessed some incredible leaders who took their franchises to new heights because of their astute captaincy skills and knack to get the best out of their players. India's most successful captain MS Dhoni sits comfortably at the top of the table.