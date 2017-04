ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறைந்த ஸ்கோரில் சுருண்ட டாப் 10 அணிகள் இவைதான்.. சிஎஸ்கேவும் இருக்கிறது

பல்வேறு, லோ-ஸ்கோரிங் போட்டிகளையும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா பார்த்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட 10 போட்டிகள் உங்கள் பார்வைக்கு.

English summary

As Indian Premier League enters its tenth year we look at the 10 lowest team totals in the history of the IPL. RCB have made the record of scoring the lowest total in the history of the tournament.