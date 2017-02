வறுமையை வென்று கிரிக்கெட்டில் ஜெயித்தார்.. ஐபிஎல் ஹீரோ நடராஜன் வாழ்க்கை, இளைஞர்களுக்கு பாடம்

நடராஜன் தந்தை நூற்பாலையில் தினக்கூலி தொழிலாளியாகும். தாயார், சாலையோர சிக்கன் மற்றும் ஸ்நாக்ஸ் கடை வைத்துள்ளார். 5 உடன்பிறப்புகளில் நடராஜன்தான் மூத்தவர்.

English summary

From a base price of Rs 10 lakh, the 25-year-old Natarajan ended up as the highest paid Indian uncapped player in the auction when Kings XI Punjab snapped him up for Rs 3 crore after a bidding war.