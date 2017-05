ஐபிஎல் சீசன் 10: சிறந்த பேட்டிங், பவுலிங்.. விருதுகளை அள்ளி குவித்த வீரர்கள் பட்டியல் இதோ!

பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே நேற்று நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் 10வது சீசன் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றிபெற்றுள்ளது.

English summary

Check out the award winners at the 10th edition of the Indian Premier League (IPL) which concluded on Sunday night (May 21).