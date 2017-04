ஐபிஎல்: ரெய்னா, தினேஷ் கார்த்திக் சிறப்பான ஆட்டம்.. கொல்கத்தாவுக்கு 184 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு

10வது ஐபிஎல் லீக் போட்டியின் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் குஜராத் அணி, 4 விக்கெட்டுக்கு 183 ரன்கள் எடுத்தது.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 20:52 [IST]

Kolkata Knight Riders (KKR) captain Gautam Gambhir won the toss and chose to field first against Gujarat Lions (GL) in the 3rd match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 7).