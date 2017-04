அதிரடியால் அசத்திய லின், காம்பீர்.. தெறித்து ஓடிய குஜராத் லயன்ஸ் பவுலர்கள் !

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடரின் பத்தாவது சீசனின் மூன்றாவது போட்டி இன்று நடைபெற்றது. குஜராத் மற்றும் கொல்கத்தா அணிகள் மோதிய போட்டியில் கொல்கத்தா அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) set records as they thrashed Gujarat Lions (GL) by 10 wickets in the 3rd game of IPL 2017 in Rajkot.