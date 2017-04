டோணி vs கம்பீர்.. ஜெயிக்கப்போவது புனேயா, கொல்கத்தாவா? இன்று மோதல்

இதுவரை 7 ஆட்டங்களில் விளையாடி 4 ஆட்டங்களில் வென்றுள்ள புனே சூப்பர் ஜெயன்ட் அணி இன்று நடைபெறும் போட்டியிலும் வெற்றி பெறுமா என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

Will Kolkata Knight Riders captain Gautam Gambhir make changes in the team's Playing XI during IPL encounter Rising Pune Supergiant.