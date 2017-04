சூப்பர் ஓவரில் தூள் கிளப்பிய பும்ரா !

குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Mumbai Indians (MI) clinched a thriller at Rajkot against Gujarat Lions (GL) as they defeated the home side in Super Over in the match 35 of IPL 2017